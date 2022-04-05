У Гостомелі "завелася" розбита окупантами "Мрія" (відео)

Російські війська знищили літак наприкінці лютого

У мережі з'явилося чергове відео зі знищеним українським літаком АН-225 "Мрія". / Фото: Колаж: Сьогодні

У мережі з'явилося відео, де видно, як "завівся" знищений російськими окупантами один з найбільших та найпотужніших літаків у світі – АН-225 "Мрія" українського виробництва.

На відео видно, як від вітру закрутилися лопаті турбіни.

Реклама

Знищення "Мрії"

27 лютого стало відомо, що в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено АН-225 "Мрія".

"Його відновлення коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор. Росія окреслила "Мрію" як символ можливостей української авіації" , – заявили в Укроборонпромі.

Нагадаємо, в Україні оголосили збір грошей, щоб відродити літак Ан-225 "Мрія". Трудовому колективу підприємства для цього бракує коштів.

Реклама

Читайте також: