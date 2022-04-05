У Гостомелі "завелася" розбита окупантами "Мрія" (відео)

У мережі з'явилося відео, де видно, як "завівся" знищений російськими окупантами один з найбільших та найпотужніших літаків у світі – АН-225 "Мрія" українського виробництва.
На відео видно, як від вітру закрутилися лопаті турбіни.
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Знищення "Мрії"
27 лютого стало відомо, що в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено АН-225 "Мрія".
"Його відновлення коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор. Росія окреслила "Мрію" як символ можливостей української авіації" , – заявили в Укроборонпромі.
Нагадаємо, в Україні оголосили збір грошей, щоб відродити літак Ан-225 "Мрія". Трудовому колективу підприємства для цього бракує коштів.