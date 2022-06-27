Росія вагонами закидає боєприпаси до Білорусі для війни в Україні – Генштаб

Росія втягує Білорусь у війну активніше

Володимир Путін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Білорусь постачає Росії боєприпаси для війни проти України. Звідти відправили чергову партію обсягом до 20 вагонів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

"За наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російської Федерації, зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів", – йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

В МВС України оцінили реальність початку вторгнення з Білорусі

Армія Білорусі навряд чи піде на вторгнення в Україну, і є кілька причин цього. Про них розповів радник глави МВС Віктор Андрусів.

Реклама

За його словами, білоруська армія дуже маленька – лише 7-9 тисяч боєздатних солдатів. Крім того, це не професійна армія, там немає контрактників, і вона складається з призовників.

Ще одна причина в тому, що мотивація білоруських військових значно похитнулася після того, як вони побачили реальну здатність воювати ЗС РФ, яких вважали "другою армією світу".

Є й політична причина. Річ у тому, що Лукашенко — нелегітимний президент, і йому потрібний силовий ресурс усередині країни, щоб тримати в покорі народ.

Реклама

Якщо збройні сили Білорусі таки зважаться на вторгнення в Україну, вони будуть розбиті, якщо не втечуть, наголосив Андрусів.

Він також розповів, що збільшить можливість вторгнення білоруських військових в Україну. Це можливо, якщо армія РФ сконцентрує свої сили в Білорусі для нового вторгнення на північ України. У такому разі білоруські війська можуть виступити як додаткові сили.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що РФ нарощує живу силу та авіацію в Білорусі. Також ми писали, що Путін оголосив про фактичну анексію Білорусі.