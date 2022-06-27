Россия вагонами забрасывает боеприпасы в Беларусь для войны в Украине – Генштаб

Россия втягивает Беларусь в войну активнее

Владимир Путин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Беларусь поставляет России боеприпасы для войны против Украины. Оттуда отправили очередную партию объемом до 20 вагонов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов", – говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В МВД Украины оценили реальность начала вторжения из Беларуси

Армия Беларуси вряд ли пойдет на вторжение в Украину, и есть несколько причин. О них рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив.

По его словам, белорусская армия очень мала – всего 7-9 тысяч боеспособных солдат. Кроме того, это не профессиональная армия, там нет контрактников, и она состоит из призывников.

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Еще одна причина в том, что мотивация белорусских военных существенно пошатнулась после того, как они увидели реальную способность воевать ВС РФ, которых считали "второй армией мира".

Есть и политическая причина. Дело в том, что Лукашенко — нелегитимный президент, и ему нужен силовой ресурс внутри страны, чтобы держать в покорности народ.

Если вооруженные силы Беларуси все же пойдут на вторжение в Украину, они будут разбиты, если не сбегут, подчеркнул Андрусив.

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Он также рассказал, что увеличит вероятность вторжения белорусских военных в Украину. Это возможно, если армия РФ сконцентрирует свои силы в Беларуси для нового вторжения на север Украины. Тогда белорусские войска могут выступить в качестве дополнительных сил.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что РФ наращивает живую силу и авиацию в Беларуси. Также мы писали, что Путин объявил о фактической аннексии Беларуси.