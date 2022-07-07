У Донецьку згоріла нафтобаза окупантів (відео)

Згарище було видно на кілька кілометрів

Шлейф диму видно практично з будь-якої точки Донецька / Колаж "Сьогодні"

З тимчасово окупованого проросійськими силами Донецька надішли повідомлення про нову сильну пожежу.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали .

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Що відомо

Повідомляється, що пожежа сталася на нафтобазі у Кіровському районі Донецька. Стовп диму піднявся на десятки метрів і видно з різних куточків міста.

На день раніше тут теж було зафіксовано спалах. Його вдалося згасити і ось знову щось спричинило масштабну пожежу.

Обстановка