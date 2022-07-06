У Донецьку пролунали потужні вибухи, чорний дим до небес (відео)

Після обстрілу в місті почалася сильна пожежа

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Донецьку зафіксовано прильоти снарядів та пожежу. Внаслідок обстрілу в місті почалася сильна пожежа в Азотному мікрорайоні міста. Фото та відео вибухів опубліковано в Telegram-каналі Типичный Донецк.

Про постраждалих наразі не повідомляють. Відомо про 17 "прильотів".

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Нагадаємо, російські окупанти 5 липня обстріляли місто Слов'янськ Донецької області, у Мережу потрапили фото та відео.

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Під обстріл потрапив ринок у Слов'янську. Російські війська обстріляли одразу кілька районів. Це призвело до численних пожеж, щонайменше одна людина загинула.