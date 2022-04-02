У Білорусі окупанти відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні – розвідка

Російські солдати-мародери вирішили заробити на краденому в Україні, речі та техніку українців вони розпродують у Білорусі

Російські військові розпродають вкрадене у мирного населення України / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вивезли награбоване в Україні під час війни до Білорусі і тепер усе це розпродують.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

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Солдати-мародери прихопили з собою прикраси, автомобілі, велосипеди, витвори мистецтва, мотоцикли, холодильники, посуд, килими, дитячі іграшки, косметику, пральні та посудомийні машини.

З міста Буринь (Конотопський р-н Сумська обл.) у напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів із різноманітним майном — промисловими товарами та речами домашнього побуту.

"У білоруському місті Мозир зафіксовано скупчення військових КАМАЗів, з яких солдати вивантажують згортки з речами, які вони вкрали в українців. Награбоване вирушає до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК", – йдеться у повідомленні розвідки.

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