Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

В Беларуси оккупанты открыли базар для торговли награбленным в Украине – разведка

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 апреля, 14:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские солдаты--мародеры решили заработать на краденом в Украине, вещи и технику украинцев они распродают в Беларуси
Российские военные распродают украденное у мирного населения Украины
Российские военные распродают украденное у мирного населения Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты вывезли награбленное в Украине во время войны в Беларусь и теперь все это распродают.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Реклама

Солдаты-мародеры прихватили с собой украшения, автомобили, велосипеды, произведения искусства, мотоциклы, холодильники, посуду, ковры, детские игрушки, косметику, стиральные и посудомоечные машины.

Из города Бурынь (Конотопский р-н Сумская обл.) в направлении государственной границы движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным имуществом — промышленными товарами и вещами домашнего обихода.

"В белорусском городе Мозырь зафиксировано скопление военных КАМАЗов, из которых солдаты выгружают свертки с вещами, которые они украли у украинцев. Награбленное отправляется в РФ российской службой экспресс-доставки СДЭК", – говорится в сообщении разведки.

Мародерство среди военных РФ

  • В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.
  • Также российские захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви
  • 27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.
  • 1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.
  • В городе Корюковка Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи, военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 2 апреля
1
Личный состав 17800
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 631
Танки
5
ББМ 1776
ББМ
6
Артиллерия 317
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 100
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 87
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1236
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Кот Степан (конечно, Андреевич) - блогер-миллионник Инстаграма, ставший с начала войны волонтером. На странице Степана собирают финансовую помощь для различных фондов, которые спасают животных в Украине. Уже собрано около 300 тысяч гривен. Сейчас кот-блогер находится за границей (выехал с хозяйкой), но с каждым днем становится все популярнее.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Максим Кагал – доброволец Отдельного отряда специального назначения "Азов". В мирной жизни – известный украинский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу. Погиб во время защиты Мариуполя, прикрывая побратимов. Ему было 30 лет.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять