В Беларуси оккупанты открыли базар для торговли награбленным в Украине – разведка

Российские солдаты--мародеры решили заработать на краденом в Украине, вещи и технику украинцев они распродают в Беларуси

Российские военные распродают украденное у мирного населения Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты вывезли награбленное в Украине во время войны в Беларусь и теперь все это распродают.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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Солдаты-мародеры прихватили с собой украшения, автомобили, велосипеды, произведения искусства, мотоциклы, холодильники, посуду, ковры, детские игрушки, косметику, стиральные и посудомоечные машины.

Из города Бурынь (Конотопский р-н Сумская обл.) в направлении государственной границы движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным имуществом — промышленными товарами и вещами домашнего обихода.

"В белорусском городе Мозырь зафиксировано скопление военных КАМАЗов, из которых солдаты выгружают свертки с вещами, которые они украли у украинцев. Награбленное отправляется в РФ российской службой экспресс-доставки СДЭК", – говорится в сообщении разведки.

Мародерство среди военных РФ