Вже кришать окупантів. Як працюють гаубиці з військової допомоги США (відео)

М-777 доставлено на передову

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Майже все гаубиці, які Україні передали США, вже на фронті. Про це повідомили у посольстві США в Україні. Twitter-аккаунт посольства опублікував відео, на якому видно їхню роботу.

"Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій", — йдеться у підпису до відео.

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Що відомо про М777

М777 – це легкі гаубиці калібром 155 мм. Вони мають скорострільність від 2 до 5 пострілів за хвилину. Залежно від типу снаряда гаубиця здатна стріляти на дистанцію до 40 км.

Гаубиці використовувалися ЗС США у збройних конфліктах в Афганістані та в Іраку.

За повідомленнями The Washington Post , було розгорнуто кілька 155-мм гаубиць M777 з боєприпасами з GPS-наведенням для вогневої підтримки 1-го батальйону 4-го полку морської піхоти США (4th Marine Regiment), що розмістився на підступах до міста Ракка під час боїв на його околицях 2017 року.

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