Врожайний день для ППО: ЗСУ знищили 15 повітряних цілей окупантів

Авіація Повітряних сил продовжує наносити вогневі ураження по позиціях військових РФ

Українські захисники знищують техніку ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України 21 квітня ліквідували 15 повітряних цілей російських окупантів, зокрема 3 літаки і 3 гелікоптери.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

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"Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей. Дев’ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два "Орлана" із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил", – йдеться у повідомленні.

Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи знищили одразу два російські літаки.

"Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8. Ще "один Мі-8 – збивають морські піхотинці. Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття "Алігатора" – вертольота Ка-52 рашистів", – додали у повідомленні.

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Отже, за підсумками доби уражено:

3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);

3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);

9 БпЛА ОТР ("Орлан-10").

ЗСУ ліквідували 21 000 окупантів

Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про поточні втрати російських військ у війні в Україні. Як повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 21 000 осіб ліквідовано;

танків ‒ 829 од.;

бойових броньованих машин ‒ 2118 од.;

артилерійських систем – 393 од.;

РСЗВ – 136 од.;

засобів ППО – 67 од.;

літаків – 172 од.;

гелікоптерів – 151 од.;

автомобільної техніки – 1508 од.;

кораблі/катери – 8 од.;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166;

спеціальної техніки – 27;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

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