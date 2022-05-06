Український опір на "Азовсталі" зриває плани РФ на півдні Донбасу – британська розвідка

Військові Російської Федерації у Маріуполі кілька днів продовжують наземний штурм сталеливарного заводу

Армія РФ зазнає втрат / Колаж "Сьогодні"

Російські військові у Маріуполі другий день продовжують наземний штурм заводу "Азовсталь". Ймовірно, це пов'язано із майбутніми святкуваннями 9 травня, а також бажанням президента РФ досягти символічного успіху в Україні. Однак поки що український опір триває на "Азовсталі", армія ворога продовжуватиме зазнавати втрат.

Про це повідомляє британська розвідка.

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"Російські сили в Маріуполі другий день продовжують наземний штурм сталеливарного заводу "Азовсталь", незважаючи на заяви Росії про те, що вони прагнутимуть лише заблокувати його. Нові зусилля Росії із захоплення "Азовсталі" та завершення захоплення Маріуполя, ймовірно, пов'язані з майбутніми святами Дня Перемоги 9 травня та бажанням Путіна добитися символічного успіху в Україні", – йдеться у повідомленні.

Поки український опір триває в "Азовсталі", російські втрати нарощуватимуться і зриватимуть оперативні плани ворога на півдні Донбасу, стверджує розвідка.

Ворог відновив штурмові дії для захоплення "Азовсталі"

У місті Маріуполі продовжується блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталі". В окремих районах за підтримки авіації відновили штурмові дії з метою взяття під контроль територію заводу.

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На Сєвєродонецькому, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів.

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