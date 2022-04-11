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Українські хакери послали потяги "ДНР" слідом за російським військовим кораблем (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 квітня, 06:48
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Кібервійська вирішили залишити послання для окупаційних властей на одному з "офіційних" сайтів
Хакери зламали сайт залізниці "ДНР".
Хакери зламали сайт залізниці "ДНР". / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські хакери зламали сайт залізниці самопроголошеної "ДНР". Потягам вказали шлях слідом за російським військовим кораблем.

Про це пише Telegram-канал Україна зараз.

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Поки невідомо, хто саме вніс зміни до назви сайту, передавши "привіт" окупаційній "владі" самопроголошеної республіки.

"Українські кібервійська зламали сайт донецької залізниці в "ДНР" і вказали один напрямок для всіх складів", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що в пошуковій системі Google за запитом "залізниця "ДНР" першим видає сайт за адресою" https://dnrailway.ru. Але замість звичайної назви, після злому хакерами він позначається як "іди НА*УЙ!".

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Так виглядає пошуковий запит у Google. Фото: скріншот

Крім того, на самому сайті хакери залишили послання та рекомендації у напрямку руху для російських військових кораблів.

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Такий вигляд має сайт залізниці "ДНР". Фото: скріншот

Хакери зламали камери відеоспостереження Кремля

Хакери Thblckrbbtworld, що діють від імені Anonymous, отримали доступ до кремлівської системи відеоспостереження. Для підтвердження своїх слів вони продемонстрували відеонарізку з різних кабінетів.

"Ми не зупинимося, допоки не розкриємо всі ваші секрети. Ви не зможете нас зупинити. Тепер ми всередині замку, Кремля", – йдеться у повідомленні угруповання.

У коментарях під відео користувачі жартують, що на відео не видно Путіна, а в Росії все кричать, що він не в бункері на Уралі, а на своєму робочому місці у Москві.

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