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Украинские хакеры послали поезда "ДНР" вслед за русским военным кораблем (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 апреля, 06:48
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Кибервойска решили оставить послание для оккупационных властей на одном из "официальных" сайтов
Хакеры взломали сайт железной дороги "ДНР".
Хакеры взломали сайт железной дороги "ДНР". / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские хакеры взломали сайт железной дороги самопровозглашенной "ДНР". Поездам указали путь вслед за русским военным кораблем.

Об этом пишет Telegram-канал "Украина сейчас".

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Пока неизвестно, кто именно внес изменения в название сайта, передав "привет" оккупационным "властям" самопровозглашенной республики.

"Украинские кибервойска взломали сайт донецкой железной дороги в "ДНР" и указали одно направление для всех составов", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в поисковике Google по запросу "железная дорога "ДНР" первым выдает сайт по адресу "https://dnrailway.ru". Но вместо обычного названия, после взлома хакерами он обозначается как "иди НА*УЙ!".

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Так выглядит поисковой запрос в Google. Фото: скриншот

Кроме того, на самом сайте хакеры оставили послание и рекомендации в направлении движения для русских военных кораблей.

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Так выглядит сайт железной дороги "ДНР". Фото: скриншот

Хакеры взломали камеры видеонаблюдения Кремля

Хакеры Thblckrbbtworld, действующие от имени Anonymous, получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения. Для подтверждения своих слов они продемонстрировали видеонарезку из разных кабинетов.

"Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты. Вы не сможете нас остановить. Теперь мы внутри замка, Кремля", – говорится в сообщении группировки.

В комментариях под видео пользователи шутят, что на видео не видно Путина, а в России все кричат, что он не в бункере на Урале, а на своем рабочем месте в Москве.

Ранее мы писали:

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