Україна не може виконати ультиматум Росії — Зеленський

Президент пояснив, чому Україна не може піти на поступки агресору

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна не зможе виконати ультиматум російської федерації. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю європейським громадським мовникам, уривок з якого оприлюднило Суспільне.

"У нас є ультиматум, от є пункти, виконуйте – тоді ми закінчимо війну" – це неправильно, ні до чого не приведе, ні до якого результату. Питання не в мені, питання в тому, що люди та влада об'єднані. Ми не зможемо це зробити. Не можна ультимативно... Ультиматум Україна не зможе виконати, от і все. Ми не зможемо просто фізично. Ми втратили людей... Як це можна зробити? Тобто треба нас усіх знищити, тоді їхній ультиматум буде автоматично виконаний", — сказав він.

"Люди не віддають"

За словами Зеленського, люди до останнього не віддають свої міста окупантам.

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"Наприклад, "віддайте нам Харків", "віддайте нам Маріуполь", "віддайте нам Київ". Ні Харків, ні маріупольці, ні кияни, ні президент — ми не зможемо це зробити. Ми навіть це бачимо в окупованих містах – Мелітополі, Бердянську... Вони заходять – люди не віддають (місто. – Ред.). Вони піднімають прапор — люди знімають. Вони вбили людину — так, люди сховалися, вночі прийшли і зняли прапор. Що, ви хочете всіх нас знищити? Тому я й кажу: ми зможемо виконати ультиматум лише тоді, коли нас не буде", — додав президент.

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