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Окупанти змушують воювати чоловіків із ОРДЛО та масово грабують українців – Генштаб

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21 березня, 07:13
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У ЗСУ розповіли, що роблять війська РФ на тимчасово захоплених територіях України та які втрати зазнали окупанти за добу – зведення Генштабу
ЗСУ розбивають колони окупантів
ЗСУ розбивають колони окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники завдають ударів по угрупованням військ РФ, поки ті намагаються утримати захоплені рубежі. Через нестачу солдатів Росія змушує мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу йти на війну проти України.

Про це повідомили у Генштабі.

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Повітряні Сили ЗСУ за попередню добу вразили 7 повітряних цілей ворога – 1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети. Крім того, наша авіація завдавала нищівних ударів по техніці та живій силі супротивника.

Окупанти значно знизили частоту авіаударів та почали використовувати безпілотники для оцінки ефективності обстрілів.

Тим часом російські війська продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. Військові РФ крадуть та вивозять побутову, автомобільну техніку, продукти. Є випадки, коли окупанти розміщували свою техніку та особовий склад прямо на об'єктах громадянської інфраструктури.

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Примусова мобілізація

Російські загарбники продовжують примусову мобілізацію в ОРДЛО. Бюджетним організаціям Станично-Луганської громади вже повідомили, що працівники-чоловіки 18-60 років мають прибути до поліції для реєстрації 1 квітня. Однак справжньої причини такої реєстрації не пояснюють, хоча це пов'язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки на війну.

Загальні втрати окупантів

У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24 лютого до 20 березня:

  • особовий склад – близько 14700 осіб;
  • танки – 476;
  • бойові броньовані машини – 1487;
  • артилерійські системи – 230;
  • РСЗВ – 74;
  • засоби ППО – 44;
  • літаки – 96;
  • вертольоти – 118;
  • автомобільна техніка – 947;
  • кораблі, катери – 3;
  • цистерн із ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;
  • спеціальна техніка – 12.

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