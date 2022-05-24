Вдалося ідентифікувати російського командира родом з України, який віддавав накази вбивати людей

Окупанта підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством

Сергій Максімов віддавав накази вбивати людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російський командир 38 окремої мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ Сергій Вікторович Максімов віддавав накази вбивати українців та обстрілювати населені пункти нашої країни.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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У підпорядкуванні російського командира перебували артилерійські та ракетні дивізіони з озброєнням. Відомо, що злочинець народився в Ужгороді на Закарпатті. Вбивати українців прибув на Харківщину. Максімова підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Прокурори Харківської обласної прокуратури та слідчі СБУ встановили, що 26 березня він наказав підлеглим застосувати важку систему вогнеметного вогню "ТОС-1 Буратино" по житлових масивах селищ Мала Рогань та Вільхівка. Вогонь запалювальними снарядами з установки вівся по будинках мирних людей.

Внаслідок обстрілів Малороганський ліцей та молокозавод були пошкоджені. Через обстріл мінно-вибухові травми отримала 13-річна дівчинка. Згодом вона померла.

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"Йому було достовірно відомо, що там відсутні будь-які військові об’єкти. До того ж застосування такої зброї у місцях зосередження цивільного населення взагалі заборонено міжнародним правом", — додала Венедіктова.

Військовий злочинець Сергій Максімов

Скількох військових РФ судитимуть найближчим часом?

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла, що 48 російських військових найближчим часом судитимуть за підозрою у скоєнні воєнних злочинів. Наразі Україна розслідує близько 13 тис. справ про воєнні злочини росіян.

"Ми вже порушили близько 13 000 справ, пов'язаних лише з воєнними злочинами. За цією категорією оголошено про підозру 49 особам (одного окупанта вже визнали винним, — ред.)", — повідомила прокурорка.

Венедіктова зазначила, що офіційні особи мають список із приблизно 600 підозрюваних у причетності до воєнних злочинів. А дві справи щодо трьох підозрюваних уже перебувають на розгляді судів.

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