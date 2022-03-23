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Вбивство малоймовірне: Огризко назвав спосіб змусити Путіна зупинити війну

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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23 березня, 23:25
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Ексглава МЗС розповів, чому не варто розраховувати на фізичну ліквідацію президента РФ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Імовірність фізичного знищення президента Росії Володимира Путіна близька до нуля — таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. "Еспресо.TV".

"Фізичний вплив на Володимира Путіна малоймовірний. Навколо президента Росії побудована така глибоко ешелонована оборона, що сподівання на те, що його можуть фізично знищити, близька до нуля. Ви памʼятаєте, нещодавню спецоперацію з 7 урядовими літаками, які були направлені до Сибіру, щоб не дати зрозуміти, який же літак піднявся від бункера і полетів до Москви, щоб унеможливити напад", – зазначив Огризко.

Він додав, що Путін постійно змінює охорону навколо себе, а це означає, що фізичного доступу для ліквідації Путіна немає.

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Дипломат розповів, що може змусити президента РФ припинити війну в Україні.На його думку, це зробить будь-яке рішення НАТО про залучення до оборони України.

"Навіть не закрите небо, чи те, що Польща має озвучити пропозицію відправити до України миротворчу місію альянсу на позачерговому саміті, яку, можливо, підтримає президент США Байден, хоча це малоймовірно. Навіть оборона гуманітарних конвоїв — це те, що буде сигналом для Путіна, що сюди лізти не треба. Путін чекає лише того моменту, коли йому скажуть "ні". Коли він відчує, що його наступний крок буде останнім, тоді все зупиниться. Поки що такого кроку з боку НАТО ми, на жаль, не дочекалися", — зазначив Огризко.

Еліти хочуть прибрати Путіна

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що російська еліта розглядає можливість прибрати Володимира Путіна, оскільки не хоче страждати на санкції.

У відомстві повідомили, що у Москві відбулася зустріч російського олігарха Петра Авена та казахського мільярдера Олександра Машкевича. У ході зустрічі йшлося про те, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою президента. Санкції, накладені на Росію та конкретних бізнесменів через війну в Україні, відчутно вдарили по статках російських мільярдерів.

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Тому представники російського великого бізнесу шукають шляхи впливу на Путіна або його близьке оточення з силового блоку. Проблема в тому, що диктатор практично ізолювався і нікого не підпускає до себе.

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