У пропагандистів криза? В РФ оживили фейк про "візитку Яроша" (відео)

Мем було створено ще у квітні 2014 року

Російський пропагандистський телеканал опублікував ще один фейк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський пропагандистський телеканал "Звезда" відзняв фейковий сюжет, в якому показав нібито місце базування українських військових. Цікаво те, що на місці була "знайдена" візитка радника головнокомандувача Збройних сил України та колишнього лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша.

Відео у своєму Telegram-каналі оприлюднив колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза.

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"Візитка Яроша"

За словами Берези, він створив мем про візитку Яроша ще у квітні 2014 року, але виявилося, що для російських пропагандистів він актуальний і сьогодні.

"Загалом телеканал "Звезда" знову знайшов "візитку Яроша". Дебіли. Довго друкували. Довго підкидали. Довго шукали. Дебіли", – сказав він.

Що таке "візитка Яроша"?

"Візитка Яроша" – це інтернет-мем, що виник 20 квітня 2014 року як висміювання пропаганди російських ЗМІ та сепаратистів, які як доказ причетності "Правого сектору" до перестрілки в Слов'янську показували візитівку, знайдену, як припускали, у згорілому вщент автомобілі. Через це виникли меми про незнищенність та надприродну силу візитівки.

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Водночас в інтерв'ю 22 квітня 2016 року Дмитро Ярош повідомив, що візитівка насправді існувала і була серед особистих речей у водія "Правого сектору", який загинув 20 квітня 2014 року, його тіло не змогли забрати з поля бою.

Що з Ярошем?

Колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош продовжує виконувати обов'язки радника головнокомандувача Збройних сил України та займається розвитком Української добровольчої армії.

Фото – facebook.com/dyastrub.

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"Правий сектор" нині бере активну участь у бойових діях з російськими окупантами, проводить тренування та знищує ворога на різних напрямках:

Фото – facebook.com/partyrightsector.

Фото – facebook.com/partyrightsector.

Нагадаємо, російські окупанти ховаються в цивільних об'єктах та ведуть звідти обстріл по українських населених пунктах. Пропаганда РФ тим часом розганяє фейки, нібито це наші захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись як живим щитом цивільними. Фотодокази з телефона загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи.

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