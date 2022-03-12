У Байдена обговорюють передачу Україні засобів ППО та інших озброєнь

Адміністрація президента Джо Байдена обговорює з європейськими союзниками можливість передачі ?? засобів ППО та інших озброєнь.
Про це повідомляє The Washington Post.
Деталі
Київ зокрема розраховує отримати зенітні ракетні комплекси С-300.
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Раніше Джо Байден особисто ухвалив рішення відмовити Україні у передачі польських винищувачів МіГ-29. Американський лідер ветував доставку літаків, щоб не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни в Україні
Обстановка
- Україна 16 добу поспіль стримує просування російської регулярної армії зі строковиками, найманцями та мародерами.
- 11 березня Кремль спробував втягнути Білорусь у війну в Україні, щоб вона затягнулася ще на довше.
- На думку військового експерта Олега Жданова, війна може затягнутися на кілька місяців – поки що ми не знищили понад 50% російських військових сил.
- За даними Міністерства оборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення власних підрозділів. Але українські герої їм постійно у цьому заважають.
- Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує місто до можливого негативного сценарію.