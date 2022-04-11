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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Третя світова вже йде, але воює лише Україна – капітан ВМС США

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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11 квітня, 17:24
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Наразі всьому світу треба рятувати Україну, а Німеччини – "Північний потік"
Гаррі Табах розповів, чому важливо підтримувати Україну у війні
Гаррі Табах розповів, чому важливо підтримувати Україну у війні / Фото: Колаж: Сьогодні

Капітан першого рангу у відставці військово-морських сил США Гаррі Табах заявив, що Росія воює проти всього світу, але за мир воює лише Україна. Якщо Україна впаде, то багато країн будуть у небезпеці.

Про це Табах сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Весь здоровий світ розуміє, що йде Третя світова війна. Росія воює проти всього світу. Але на жаль, поки що за мир воює тільки Україна. І це розуміють усі здорові люди. За політиків я говорити не можу, бо не розумію їхнього мислення". Усьому світу треба рятувати Україну, а Німеччини – "Північний потік", ми це розуміємо. І звичайно ж у Білому домі це теж розуміють, що вони повинні щось робити", – сказав Табах.

За його словами, спочатку у США говорили, що Україна протримається 72 години, а потім сказали, що війна буде довгою.

"Я не знаю, що розуміє Білий дім, бо один раз вони кажуть, що Україна впаде, одразу ж пропонують президенту евакуюватися. Вони пропонують притулок. А потім війна починається і вони бачать, що прорахувалися з вашим президентом. Виявляється, що він не клоун, а справжній лідер. Військовий лідер", – сказав Табах.

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Він додав: вони починають розуміти, що Україна не здасться і переможе у цій війні.

За словами Табаха, якщо Україна впаде, то багато країн будуть у небезпеці.

Арестович спрогнозував нові наступи РФ

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що у найближче десятиліття РФ може піти ще на кілька нових зіткнень із Україною, але не такі масштабні. Про це Арестович сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Центр".

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"Вона знайде (Росія. – Ред.) або з Путіним, або з Навальним до 35 років. 32-35 роки – у нас буде мінімум ще два-три раунди з Росією. Не такі масштабні, хоча один теж буде великий. І два маленькі — прикордонні інциденти, спроба захопити Харків, окремо — Маріуполь. Імовірно, 95% буде", — каже Арестович.

Він не виключає зміни у владі РФ, проте це не означає, що ідейно-політичні зіткнення з Україною припиняться.

"Звичайно, будь-що може статися, може прийти якийсь ліберал... Там Путін ліг, олігархи вибрали ліберала. Тоді буде конкуренція інформаційна, економічна, спецслужб. І військова теж, але без прямої війни. Все одно це страшна бійка цивілізаційна", – сказав Арестович.

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