Може затягнутися – Жданов спрогнозував, скільки триватиме війна в Україні

Українським захисникам повністю розгромити російське угруповання складно, бо воно досить велике

Олег Жданов розповів, коли РФ закінчить війну / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України може тривати до кількох місяців. Все залежить від того, наскільки політичне керівництво Росії, а саме Путін, наполягатиме на виконанні тих наказів, які він віддав.

Таку думку військовий експерт Олег Жданов висловив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Незважаючи на те, що вже минуло 45 днів війни, стратегічне завдання цієї війни не змінилося – підкорення України частинами, повністю, але все одно підкорення України. І зверніть увагу, що в нас політики кажуть, що Росія стала більш балакучою, але все одно питання гарантій безпеки з боку Росії залишається чинним, нейтральність України залишається чинною", – сказав Жданов.

За його словами, це фактично повільне поглинання України.

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"Це ультимативні вимоги до України. Визнання Криму, визнання Донбасу теж залишаються. Тому поки що ми розгромити російське угруповання не можемо, погодьтеся, воно досить велике, це нелегко зробити, як би нам не хотілося. Тому я й кажу, що з огляду на всі фактори, ресурси та можливості РФ на сьогоднішній день, то це може затягнутися на кілька місяців" – додав Жданов.

Росія знову змінила свої цілі в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська "спецоперація" в Україні покликана, щоб "покінчити з безоглядним розширенням та повним домінуванням США у світі". Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Росія 24".

За його словами, політика Євросоюзу під керівництвом США відображає "озлобленість, розлюченість, яка визначається не лише Україною, а те, що в Україні створили плацдарм для підпорядкування Росії".

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"Всупереч заявам, що ми більше не противники. Наша спецоперація покликана покласти край безоглядному розширенню, повному домінуванню США у світі. Домінування, яке йде з порушеннями міжнародного права", – сказав Лавров.

Для прикладу порушень міжнародного права з боку США міністр навів дії Білого дому в Косово та Іраку.

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