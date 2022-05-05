ЗСУ масово винищують російських генералів за допомогою розвідки США – NYT

В Україні вбито 12 російських генералів на передовій, ця кількість здивувала військових аналітиків

Надання Україні розвідданих про генералів є частиною секретної допомоги Байдена. Фото: колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки надали Україні розвідувальні дані про російські підрозділи, що дозволило ліквідувати багатьох російських генералів під час війни.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників.

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Зазначається, що допомога у націлюванні є частиною секретної допомоги адміністрації Джо Байдена щодо надання Україні розвідувальних даних на полі бою у режимі реального часу.

Ці розвідувальні дані також включають передбачувані переміщення російських військ, отримані з недавніх американських оцінок секретного плану бойових дій Москви на Донбасі, повідомили чиновники. Проте вони відмовилися уточнити, скільки генералів було вбито внаслідок допомоги США.

Сполучені Штати зосередилися на наданні місцезнаходження та інших подробиць про мобільний штаб російських військових, що часто переміщується.

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Українські чиновники об'єднали цю геолокацію зі своїми розвідувальними даними, включаючи перехоплені комунікації, які попереджають українських військових про присутність найвищих російських офіцерів, щоб завдати артилерійських ударів та інших атак, у яких загинули російські офіцери.

Американські офіційні особи публічно визнали, що Сполучені Штати почали надавати Україні оперативні розвідувальні дані напередодні вторгнення Росії 24 лютого.

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