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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

ВСУ массово истребляют российских генералов с помощью разведки США – NYT

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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5 мая, 06:56
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В Украине убиты 12 российских генералов на передовой, это количество удивило военных аналитиков
Предоставление Украине разведданных о генералах РФ является частью секретной помощи Байдена. Фото: коллаж "Сегодня"
Предоставление Украине разведданных о генералах РФ является частью секретной помощи Байдена. Фото: коллаж "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине разведывательные данные о российских подразделениях, что позволило ликвидировать многих российских генералов во время войны.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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Отмечается, что помощь в нацеливании является частью секретной помощи администрации Джо Байдена по предоставлению Украине разведывательных данных на поле боя в режиме реального времени.

Эти разведывательные данные также включают в себя предполагаемые перемещения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного плана боевых действий Москвы на Донбассе, сообщили чиновники. Тем не менее, они отказались уточнить, сколько генералов было убито в результате помощи США.

Соединенные Штаты сосредоточились на предоставлении местонахождение и других подробностей о часто перемещаемом мобильном штабе российских военных.

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Украинские чиновники объединили эту геолокацию со своими разведывательными данными, включая перехваченные коммуникации, предупреждающие украинских военных о присутствии высших российских офицеров, чтобы нанести артиллерийские удары и другие атаки, в которых погибли российские офицеры.

Американские официальные лица публично признали, что Соединенные Штаты начали предоставлять Украине оперативные разведывательные данные в преддверии вторжения России 24 февраля.

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Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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Непокоренные
Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraina Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
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