Партизани дістануть усіх! На гауляйтера Мелітополя вчинили замах

Українські партизани продовжують боротися проти окупаційної влади

Андрій Сігута (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області скоєно замах на колаборанта та зрадника Андрія Сігуту. Раніше окупанти призначили його так званим "головою адміністрації Мелітопольського району".

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

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"На Андрія Сігуту (колаборанта, гауляйтера Мелітопольського району) скоєно замах. Свиня вижила. Поки що. Дякую партизанам за роботу", – написав він.

Що відомо про зрадника?

Сігута – депутат та заступник голови Мелітопольської районної ради восьмого скликання. Він обирався від партії "Опозиційна платформа – За життя".

З початку війни поширював серед місцевих жителів російський номер телефону. Куди пропонував надсилати дані про місцезнаходження українських військових, техніки та зброї, розташування систем ППО на території міста та району.

Крім того, депутат-зрадник добровільно зайняв посаду виконуючого обов'язки голови "військової цивільної адміністрації Мелітопольського району".

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А після того заступив на посаду голови вказаного незаконного органу влади, яку обіймає до теперішнього часу.

Раніше ми повідомляли, що у Мелітополі патріарх Кирило відкриє РПЦ-кабінет.

Також нагадаємо, ЗСУ рознесли військову базу окупантів у Мелітополі.