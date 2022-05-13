Радник мера Маріуполя показав, як окупанти бомблять "Азовсталь" (відео)

Російські окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі. Загарбники обстрілюють завод щодня. Влада міста назвала те, що відбувається, "люттю".
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
"Маріуполь. "Азовсталь". Окупанти бомблять захисників майже в режимі прямої трансляції. А світ продовжує спостерігати, обмежуючись здебільше співчуттям…. Лють. Просто лють", – написав Андрющенко.
Окупанти намагаються прорватися на "Азовсталь"
У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що Росія 12 травня продовжила завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, водночас основні зусилля, як і раніше, ворог концентрує на блокуванні підрозділів українських військ у районі заводу "Азовсталь".
"Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів, слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом", – зазначили у відомстві.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що вранці 13 травня на "Азовсталі" окупанти під прикриттям обстрілів намагалися по землі прорватися всередину заводу.
Ситуація у Маріуполі
- Завод "Азовсталь" перебуває в оточенні військ окупантів. Українські захисники тримають оборону, попри сили ворога, що перевершують у кілька разів.
- Раніше ватажок угруповання так званого ДНР Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Також він унеможливив екстракцію українських військовослужбовців, які тримають оборону на заводі. Пушилін хоче, щоб українські бійці склали зброю та пішли під трибунал.
- Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що цивільні залишили заблоковану "Азовсталь". Наразі біля заводу тривають локальні бої.