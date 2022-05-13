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Советник мэра Мариуполя показал, как оккупанты бомбят "Азовсталь" (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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13 мая, 14:22
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Утром 13 мая захватчики пробовали прорваться на территорию завода
Российские войска штурмуют завод "Азовсталь". Фото: коллаж "Сегодня"
Российские войска штурмуют завод "Азовсталь". Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Захватчики обстреливают завод ежедневно. Власти города назвали происходящее "яростью".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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"Мариуполь. "Азовсталь". Оккупанты бомбят защитников почти в режиме прямой трансляции. А мир продолжает наблюдать, ограничиваясь в основном сочувствием…. Ярость. Просто ярость", – написал Андрющенко.

Оккупанты пытаются прорваться на "Азовсталь"

В утренней сводке Генштаб сообщил, что Россия 12 мая продолжила наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, при этом основные усилия по-прежнему враг концентрирует на блокировании подразделений украинских войск в районе завода "Азовсталь".

"Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время", – отметили в ведомстве.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что утром 13 мая на "Азовстали" оккупанты под прикрытием обстрелов пытались по земле прорваться внутрь завода.

Ситуация в Мариуполе

  • Завод "Азовсталь" находится в окружении войск оккупантов. Украинские защитники держат оборону, несмотря на превосходящие в несколько раз силы врага.
  • Ранее главарь группировки так называемой ДНР Денис Пушилин подтвердил, что российские силы продолжают попытки захвата завода "Азовсталь" в Мариуполе. Также он исключил возможность экстракции украинских военнослужащих, которые держат оборону на заводе. Пушилин хочет, чтобы украинские бойцы сложили оружие и ушли под трибунал.
  • Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что гражданские оставили заблокированную "Азовсталь". Сейчас у завода продолжаются локальные бои.

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