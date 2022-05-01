Штурм провалився! На Донецькому напрямку батальйон "Сармат" відбив атаку ворога (відео)

В результаті битви було знищено російський танк і вогневі засоби

На Донбасі продовжується наступ окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовослужбовці батальйону "Сармат" відбили ворожий наступ супротивника на Донецькому напрямку. Російські війська зробили спробу штурму позицій українських захисників у районі нашої оборони на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ у Facebook.

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"Ворожій атаці передував нічний обстріл з мінометів, танків, артилерії та гранатометів. Після цього зранку на горизонті з’явилася бронетехніка та піхота окупантів. Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем з протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті битви було знищено один російський танк, вогневі засоби та живу силу противника.

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Ракетний удар по Києву

У Києві в результаті ворожого обстрілуокупантами частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу стався спалах у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.

"О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, врятовано п'ять осіб, постраждали — 10. Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків залучалися 12 од. пожежної техніки та 98 осіб особового складу ДСНС", – йдеться в повідомленні ДСНС.

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