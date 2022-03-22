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Шойгу усунув командувача 6-ї армії РФ через величезні бойові втрати в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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22 березня, 13:32
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Генерал Владислав Єршов перебуває під домашнім арештом, по ньому триває слідство
Генерал-лейтенанта Владислава Єршова звинуватили у втратах російської армії. Фото: колаж "Сьогодні"
Генерал-лейтенанта Владислава Єршова звинуватили у втратах російської армії. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу усунув від виконання обов'язків командувача 6-ї загальновійськової армії генерала-лейтенанта Владислава Єршова, звинувативши його в величезних втратах особового складу. Про це повідомляє телеканал Україна 24 з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка.

"За попередніми даними, втрати особового складу 6-ї загальновійськової армії становлять понад 2000 військовослужбовців, з яких близько 180 осіб – солдати-строковики", – написав Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, наразі генерал Єршов перебуває під домашнім арештом, по ньому ведеться слідство.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські захисники за період війни знищили майже 3800 одиниць техніки російських окупантів. РФ втратила вже 15 300 осіб із особового складу.

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У свою чергу російське видання "Комсомольська правда" повідомило, що внаслідок військових дій на території України загинули 9861 особа , ще 16153 особи отримали поранення. Журналісти послалися дані Міністерства оборони РФ.

Також ми інформували, що президент Росії Володимир Путін має намір задіяти у війні проти України. неповнолітніх росіян.

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