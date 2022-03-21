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Російське ЗМІ опублікувало цифри втрат в Україні: їх швидко видалили, але було пізно

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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21 березня, 23:52
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Подоляк заявив, що російська пропаганда вже не справляється з правдою
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії повідомили про великі втрати військ РФ в Україні, але пізніше стаття про це видалено.

Видання "Комсомольська правда" повідомило, що внаслідок військових дій на території України загинула 9861 особа, ще 16153 особи отримали поранення. Журналісти послалися дані Міністерства оборони РФ.

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Через короткий час після публікації на сайті видалили статтю. Проте копія залишилася у вебархіві.

"Комсомольська правда" спробувала виправдати появу статті зломом сторінки.

"21 березня на сайті "Комсомольської правди" було зламано доступ до адміністраторського інтерфейсу і було зроблено фейкове вкидання в публікацію про ситуацію навколо спецоперації в Україні", — говориться у поясненні видання.

"Навіщо знати правду?"

Ситуацію прокоментував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Російське мистецтво брехати вже не допомагає. Міноборони РФ було змушене офіційно визнати, що в Україні загинуло не 500 осіб, а… 9861. Це багато. Катастрофічно багато для російської пропаганди. І для російських матерів. І це лише початок усвідомлення їхньої національної катастрофи. Тому що в реальному світі загиблих росіян майже вдвічі більше", — написав він.

Радник глави ВП висловився про роботу російської пропаганди.

"Офіційний речник МО РФ Конашенков усе це озвучив у деталях на сторінках російської "Комсомольської правди". Але майже відразу з найчесніших пропагандистських міркувань відбулося редагування статті та вичленовування фрагмента про масову загибель військовослужбовців РФ. Фрагмент "за даними Міноборони РФ, у ході спецоперації в Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 особу, поранення отримали 16153 особи…" просто зник. І правильно, навіщо сучасній Океанії знати бодай часткову правду", — заявив Подоляк.

Як відомо, Росія не визнає своїх військових втрат на території України. Там заявляють, що загинуло лише близько 500 людей, тоді як Україна нарахувала понад 14 тисяч загиблих російських військових.

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