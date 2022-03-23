Згорів вщент: окупанти знищили будинок мера Ірпеня

Російські окупанти пропонували Олександру Маркушину здати місто, але він відповів, що з ним домовитись неможливо

Будинок мера Ірпеня зруйнували російські окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти 22 березня зруйнували будинок міського голови Ірпіня Олександра Маркушина. На щастя, мер міста залишився живим.

Про це Маркушин розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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За словами міського голови, 22 березня він ночував у своїй оселі, але дивом залишився живим, бо вранці пішов на завдання.

"Вони почали бомбардувати мій будинок, він згорів вщент. Це сталося приблизно через годину після того, як я поїхав. Така ситуація. Значить, я ще потрібен тут", – зазначив Маркушин.

Крім того, окупанти пропонували меру здати Ірпінь, але він відповів, що з ним домовитись неможливо.

"У мене є моє місто, моя країна, мій президент, і ми за своє воюватимемо, жодного метра не віддамо", – додав Маркушин.

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Будинок міського голови Ірпеня знищили окупанти. Фото: APnews

Ірпінь, Буча та Гостомель взяті в кільце Збройними силами України

У Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області бійця ЗСУ взяли у кільце російських окупантів. Про це повідомляє телеканал Україна 24 з посиланням на Бучанську міську раду.

"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що Макарівська, Бучанська, Ірпінська та Дмирівська громади залишаються під обстрілом ворога.

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"Вночі обстріляли Шпитки, що призвело до пожежі. Постійно точаться бої на Житомирській трасі. Багато сіл в окупації, що наближає гуманітарну катастрофу. У населення не залишається продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів, дитячого харчування. Деякі села без зв'язку", – повідомляє міськрада Бучі.

Крім того, на окупованих територіях загарбники масово займаються мародерством. Військові РФ вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м'ясо.

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