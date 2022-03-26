Сепаратисту Царьову оголосили про підозру, йому загрожує довічне

Українські поліцейські розслідують справи колишнього нардепа-зрадника нашої країни – Царьов неодноразово закликав змінити кордони України

Цареву оголосили про підозру / Фото: Колаж: Сьогодні

Правоохоронці повідомили про підозру сепаратисту, який був нардепом від "Партії регіонів", Олегу Царьову. Його звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України та колабораційну діяльність. Чоловікові може загрожувати довічне позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Копи заявили, що Царьов неодноразово закликав у Мережі змінити межі України. Це призвело до загибелі людей, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора, її збройних формувань та співпраці з ними.

"У березні 2022 року ексдепутат опублікував заклики до громадян України, співробітників силових структур та військовослужбовців скласти зброю, а також публічно закликав мера Кривого Рогу піти на співпрацю з окупантами", – уточнили у поліції.

Царьову оголосили підозру за ч. 3 ст. 110 (Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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Хто такий Олег Царьов

Колишній політик, сепаратист. Вісім років від ховався у Російській Федерації від слідства Генпрокуратури України за звинуваченням у державній зраді через колабораціонізм з Росією.

26 червня 2014 року Олега Царьова було обрано "спікером парламенту" так званого "Союзу народних республік ЛДНР."

Проте українцям він запам'ятався своїми "глибокими" знаннями в історії, особливо у питанні Другої світової війни. Але щоб згадати Царьова вісім років тому, варто переглянути відео, опубліковане нижче.