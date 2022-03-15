"Цей бомж останні 8 років бухав": під Києвом з'явився колишній нардеп Царьов (відео)

Нардеп-колаборант приїхав після того, як 2014 року зрадив Україну та підтримав ЛДНР

Олег Царев объявился в Украине. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сепаратист, який був нардепом від Партії регіонів, Олег Царьов повернувся в Україну разом із "визволителями". Його бачили на Київщині.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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На відео Царьов розповідає пропагандистському російському телеканалу, що російських військових "не треба боятися" і що українці "потребують їхньої допомоги".

"Смітник Раша Тудей показує, що алкаш Царьов нібито на Київщині "звільняє". Цей бомж останні 8 років бухав під парканом десь у Криму, а зараз виліз і лякає народ одним своїм виглядом. Іди проспись, мерзота", – підписав відео Гончаренко.

Він також оголосив полювання на чергового орка.

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Хто такий Олег Царьов

Колишній політик, сепаратист. Вісім років від переховувався в Російській Федерації від слідства, проведеного Генеральною прокуратурою України за звинуваченням у державній зраді через колабораціонізм з Росією.

26 червня 2014 року Олега Царьова було обрано "спікером парламенту" Союзу народних республік ЛДНР.

Але українцям він запам'ятався своїми знаннями в історії, особливо у питанні Другої світової війни. Але щоб згадати Царьова 8 років тому, варто переглянути відео, опубліковане нижче.

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