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"Этот бомж последние 8 лет бухал": под Киевом объявился экс-нардеп Царев (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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15 марта, 14:05
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Нардеп-коллаборант появился после того, как в 2014 году предал Украину и поддержал ЛДНР
Олег Царев объявился в Украине.
Олег Царев объявился в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сепаратист, который был нардепом от "Партии регионов", Олег Царев вернулся в Украину вместе с "освободителями". Его видели в Киевской области.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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На видео Царев рассказывает пропагандистскому российскому телеканалу, что российских военных "не надо бояться" и что украинцы "нуждаются в их помощи".

"Помойка Раша Тудэй показывает, что алкаш Царев якобы в Киевской области "освобождает". Этот бомж последние 8 лет бухал под забором где-то в Крыму, а сейчас вылез и пугает народ одним своим видом. Иди проспись, мразь", – подписал видео Гончаренко.

Он также объявил охоту на очередного орка.

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Кто такой Олег Царев

Бывший политик, сепаратист. Восемь лет от прятался в Российской Федерации от следствия, проведенного Генеральной прокуратурой Украины по обвинению в государственной измене из-за коллаборационизма с Россией.

26 июня 2014 Олег Царев был избран "спикером парламента" Союза народных республик ЛДНР.

Но украинцам он запомнился своими познаниями в истории, особенно в вопросе Второй мировой войны. Но чтобы вспомнить Царева 8 лет назад, стоит посмотреть видео, опубликованное ниже.

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