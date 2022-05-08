Зробили шашлик на травневі свята? Окупанти застосували "Сонцепек" проти своїх позицій

Росіяни фактично випалили самі ж себе з української землі

Росіяни застосували "Сонцепек" проти своїх позицій. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти на Запорізькому напрямку застосували важку вогнеметну систему "Сонцепек". Однак використали її росіяни проти своїх же позицій. В ЗСУ припускають, що окупанти намагалися приготувати шашлик на травневі свята.

Про це повідомляє 97 Піхотний батальйон 60-ої окремої піхотної бригади в Facebook.

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Так, керівництво батальйона висловило своє задоволення діями російських окупантів. Використовуючи на Запоріжському напрямку важку вогнеметну систему "Сонцепек", окупанти застосували її проти своїх позицій та фактично випалили рашистських окупантів з української землі.

"Такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримаються українськими військовими. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження – паліть себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді!", – наголосили у батальйоні.

Втрати російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 25 500 (+400) осіб;

танків ‒ 1130 (+8) од.;

бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од.;

артилерійських систем – 509 (+0) од.;

РСЗВ – 179 (+7) од.;

засобів ППО – 86(+2) од.;

літаків – 199 (+0) од.;

вертольотів – 156 (+1) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27) од.;

кораблі/катери – 12 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19);

спеціальна техніка – 39 (+1);

крилаті ракети – 92 (+2).

Вказано, що найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському напрямку.

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