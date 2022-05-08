Сделали шашлык на майские праздники? Оккупанты применили "Солнцепек" против своих позиций

Россияне фактически выжгли сами себя из украинской земли

Россияне применили "Солнцепек" против своих позиций. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты на Запорожском направлении применили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Однако использовали его россияне против своих же позиций. В ВСУ предполагают, что оккупанты пытались приготовить шашлык на майские праздники.

Об этом сообщает 97 Пехотный батальон 60-й отдельной пехотной бригады в Facebook.

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Так, руководство батальона выразило свое удовлетворение действиями российских оккупантов. Используя на Запорожском направлении тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", оккупанты применили ее против своих позиций и фактически выжгли рашистских оккупантов с украинской земли.

"Такие действия положительно воспринимаются и всячески поддерживаются украинскими военными. Мы понимаем, что в мае есть традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание – жгите себя на территории России. Потому что в Украине вам совсем не рады!", – отметили в батальоне.

Потери российских оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 25 500 (+400) человек;

танков ‒ 1130 (+8) ед;

боевых бронированных машин – 2741 (+28) ед;

артиллерийских систем – 509 (+0) ед;

РСЗО – 179 (+7) ед.;

средств ПВО – 86(+2) ед;

самолетов – 199 (+0) ед;

вертолетов – 156 (+1) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27) ед;

корабли/катера – 12 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19);

специальная техника – 39(+1);

крылатые ракеты – 92 (+2).

Указано, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении.

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