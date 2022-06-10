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СБУ з'ясувала, як окупанти хотіли відкинути Київ назад в СРСР (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 червня, 14:40
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Українські спецслужби виявили ворожий схрон з доказами намірів росіян
Росіяни планували роздавати в Києві паспорти СРСР.
Росіяни планували роздавати в Києві паспорти СРСР. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни планували паспортизувати жителів Київської області документами СРСР. Докази на підтвердження цього знайшли поблизу міста Макарів Бучанського району. Там окупанти облаштували в покинутому будинку схрон з паспортами Радянського Союза.

Про це повідомили в СБУ.

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Українські спецслужби з'ясували, що у разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР – принаймні на перший час до видачі документів РФ.

Військова контррозвідка СБУ отримала такі дані на позиціях загарбників, а також підтверджує поведінка рашистів на тих частинах України, які наразі тимчасово перебувають під їхньою окупацією.

Зокрема, виявлено ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. Він був облаштований у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району.

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Знайдені паспорти СРСР. Фото: СБУ

Примітно, що ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року.

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Таким чином, усі виявлені бланки були завезені з РФ на початку повномасштабної агресії проти нашої держави.

Радянські паспорти були українського зразка. Фото: СБУ

Росіяни масово спалюють російські паспорти

А тим часом, громадяни Росії, які живуть в Україні, спалили вже декілька сотень своїх паспортів. Зробили вони це на знак протесту проти режиму президента РФ Володимира Путіна. Чоловіки та жінки, люди різних професій та різного віку сходяться на думці, що бути росіянином після широкомасштабного вторгнення Росії до України – соромно.

"Нами зараз проводяться профілактичні заходи щодо виявлення диверсійних груп. Перевіряємо громадян Росії, які перебувають в Україні. До речі, раніше офіційно заявлялося, що за три місяці до вторгнення російських військ в Україну, в нашу країну приїхало близько 11 тисяч росіян. Так ось, під час перевірки російських громадян, багато хто з них заявляє, що засуджує вторгнення Росії в Україну і хоче розповісти про свою позицію на відео", – сказали и нам у пресслужбі ДБР.

Раніше ми писали, що наприкінці травня Путін підписав указ про спрощений порядок прийому в громадянство Росії для мешканців окупованих територій.

Також повідомлялося, що жителі окупованого Маріуполя не поспішають отримувати російське громадянство.

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