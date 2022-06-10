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СБУ выяснила, как оккупанты хотели отбросить Киев назад в СССР (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 июня, 14:40
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Украинские спецслужбы обнаружили враждебный схрон с доказательствами намерений россиян
Россияне планировали раздавать в Киеве паспорта СССР.
Россияне планировали раздавать в Киеве паспорта СССР. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне планировали паспортизировать жителей Киевской области документами СССР. Доказательства подтверждения этого нашли вблизи города Макаров Бучанского района. Там оккупанты обустроили в заброшенном доме схрон с паспортами Советского Союза.

Об этом сообщили в СБУ.

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Украинские спецслужбы выяснили, что в случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, на первое время до выдачи документов РФ.

Военная контрразведка СБУ получила следующие данные на позициях захватчиков, а также подтверждает поведение рашистов на тех частях Украины, которые временно находятся под их оккупацией.

В частности, обнаружен вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР. Он был обустроен в заброшенном доме близ города Макаров Бучанского района.

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Найденные паспорта СССР. Фото: СБУ

Примечательно, что эти бланки были именно украинским образцом – от имени УССР. Причем, подобная серия не производилась в Украине с 1990 года.

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Таким образом, все обнаруженные бланки были завезены из РФ в начале полномасштабной агрессии против нашего государства.

Советские паспорта были украинским образцом. Фото: СБУ

Россияне массово сжигают российские паспорта

А между тем, граждане России, живущие в Украине, сожгли уже несколько сотен своих паспортов. Сделали они это в знак протеста против режима президента Владимира Путина. Мужчины и женщины, люди разных профессий и всех возрастов сходятся во мнении, что быть россиянином после широкомасштабного вторжения России в Украину – стыдно.

"Нами сейчас проводятся профилактические мероприятия по выявлению диверсионных групп. Проверяем находящихся в Украине граждан России. Кстати, ранее официально заявлялось, что за три месяца до вторжения российских войск в Украину, в нашу страну приехало около 11 тысяч россиян. Так вот, во время проверки российских граждан, многие из них заявляют, что осуждают вторжение России в Украину и хотят рассказать о своей позиции на видео", – сказали и нам в пресс-службе ГБР.

Ранее мы писали, что в конце мая Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России для жителей оккупированных территорий.

Также сообщалось, что жители оккупированного Мариуполя не спешат получать российское гражданство.

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