На російську армію очікує смертельна операція "Цитадель"

У Генеральному штабі України працюють серйозні стратеги

Владислав Селезньов розповів із якими ризиками можуть зіткнутися російські військові. Колаж "Сьогодні"

Українська армія може нанести удар в бік. Мобілізованих під час третьої хвилі готують до чогось серйозного. Росія має раз і назавжди відмовитися від зазіхань на Україну.

Про це розповів Владислав Селезньов у інтерв’ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на Youtube-каналі

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Подробиці

Владислав Селезньов розповів із якими ризиками можуть зіткнутися російські військові. Останнім часом експерти пригадують події 1943 року, коли відбулася так звана операція "Цитадель.

"Німецько-фашистські війська намагалися штурмувати добре укріплені бойові позиції радянської армії, а в той самий час інші підрозділи радянської армії нанесли фланговий удар в бік наступаючим фашистським військам. І тим самим створили дуже серйозну небезпеку взагалі для всіх сил та засобів, які були залучені до цієї операції на цій ділянці фронту".

Такі події, на думку військового журналіста, можуть цілком відбутися й зараз. Недавно в Україні відбулася третя фаза заходів з мобілізації.

"Хлопці завершують етап підготовки до участі в активних бойових діях, є відповідні ресурси, які ми отримуємо від наших Західних партнерів. Куди саме буде спрямована ця міць високомотивованих українських військовослужбовців, які пройшли відповідну підготовку – незрозуміло. І, можливо, що російських генералів очікують дуже дуже неприємні сигнали і варіанти розвитку наступних подій".

Лінія зіткнення між російською і українською армією задовга, вона складає понад 700 км, це відстань фактично від Харкова до Херсона. Українські військові можуть завдати нищівного удару обороні російської армії будь-де на цій ділянці.

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"Я абсолютно переконаний у тому, що в українському Генеральному штабі працюють серйозні стратеги, які вже не раз доводили свою фаховість і спроможність наносити нищівні удари по підрозділах російської армії", – вважає Селезньов.

Зараз, за словами військового журналіста, твориться історія, фіналом якої має стати новий формат відносин з Російською Федерацією.

"Щоб щоразу, незалежно від того, хто буде сидіти в Кремлі, російські керманичі розуміли, що будь-які зазіхання на територіальну цілісність нашої держави є смертельно небезпечними та разюче болючими для російської армії та російського уряду".

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