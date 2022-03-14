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Російські окупанти зазнали ще більших втрат – нові дані Генштабу

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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14 березня, 11:16
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Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
В Генштабі назвали втрати ворога за добу.
В Генштабі назвали втрати ворога за добу. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни проти України Росія втратила понад 12 тисяч солдатів і близько 2700 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у Facebook.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – понад 12 000 осіб,
  • танків – 389 одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 1249,
  • артилерійських систем – 150,
  • РСЗВ – 64,
  • засобів ППО – 34,
  • літаків – 77,
  • вертольотів – 90,
  • автомобільної техніки – 617,
  • кораблі /катери – 3,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Обстановка на фронті минулої доби

У Генштабі вранці 14 березня оновили інформацію про атаки щодо ситуації, що склалася під час війни Росії проти України:

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  • ЗСУ вдарили по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.
  • Повітряні сили ЗСУ вразили чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).
  • Окупанти у всіх напрямках не мали успіхів у наступах проти українських військ. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.
  • Знову фіксуються рідкісні випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об'єктів для устаткування вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.
  • Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, військові відмовляються виконувати накази командування.
  • За заявою одного з чиновників сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил Білорусі не братимуть участі у війні з Україною.

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