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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Российские оккупанты понесли еще больше потерь – новые данные Генштаба

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 марта, 11:16
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Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий
В Генштабе назвали потери врага в сутки.
В Генштабе назвали потери врага в сутки. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны против Украины Россия потеряла более 12 тысяч солдат и около 2700 единиц вражеской техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в Facebook.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 000 человек,
  • танков – 389 единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 1249,
  • артиллерийских систем – 150,
  • РСЗО – 64,
  • средства ПВО – 34,
  • самолетов – 77,
  • вертолетов – 90,
  • автомобильной техники – 617,
  • корабли /катера – 3,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Обстановка на фронте за минувшие сутки

В Генштабе утром 14 марта обновили информацию об атаках по ситуации, сложившейся в ходе войны России против Украины:

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  • ВСУ ударили по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.
  • Воздушные силы ВСУ поразили четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация по типу уточняется).
  • Оккупанты во всех направлениях не имели успехов в наступлениях против украинских войск. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удерживании на ранее занятых рубежах.
  • Вновь фиксируются редкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.
  • Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, военные отказываются выполнять приказы командования.
  • По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил Беларуси участвовать в войне с Украиной не будут.

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