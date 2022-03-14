Российские оккупанты понесли еще больше потерь – новые данные Генштаба

С начала войны против Украины Россия потеряла более 12 тысяч солдат и около 2700 единиц вражеской техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:
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- личного состава – более 12 000 человек,
- танков – 389 единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 1249,
- артиллерийских систем – 150,
- РСЗО – 64,
- средства ПВО – 34,
- самолетов – 77,
- вертолетов – 90,
- автомобильной техники – 617,
- корабли /катера – 3,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Обстановка на фронте за минувшие сутки
В Генштабе утром 14 марта обновили информацию об атаках по ситуации, сложившейся в ходе войны России против Украины:
- ВСУ ударили по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.
- Воздушные силы ВСУ поразили четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация по типу уточняется).
- Оккупанты во всех направлениях не имели успехов в наступлениях против украинских войск. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удерживании на ранее занятых рубежах.
- Вновь фиксируются редкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.
- Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, военные отказываются выполнять приказы командования.
- По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил Беларуси участвовать в войне с Украиной не будут.
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