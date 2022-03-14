Российские оккупанты понесли еще больше потерь – новые данные Генштаба

Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий

В Генштабе назвали потери врага в сутки. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны против Украины Россия потеряла более 12 тысяч солдат и около 2700 единиц вражеской техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в Facebook.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек,

танков – 389 единиц,

боевых бронированных машин ‒ 1249,

артиллерийских систем – 150,

РСЗО – 64,

средства ПВО – 34,

самолетов – 77,

вертолетов – 90,

автомобильной техники – 617,

корабли /катера – 3,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Обстановка на фронте за минувшие сутки

В Генштабе утром 14 марта обновили информацию об атаках по ситуации, сложившейся в ходе войны России против Украины:

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ВСУ ударили по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.

Воздушные силы ВСУ поразили четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация по типу уточняется).

Оккупанты во всех направлениях не имели успехов в наступлениях против украинских войск. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удерживании на ранее занятых рубежах.

Вновь фиксируются редкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, военные отказываются выполнять приказы командования.

По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил Беларуси участвовать в войне с Украиной не будут.

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