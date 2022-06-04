Російська пропагандистка Овсяннікова похвалилася приїздом до Одеси

Одесу, в якій вона народилася, пропагандистка назвала "рідною"

Овсяннікова "засвітилася" в Одесі. Колаж "Сьогодні"

В Одесу приїхала колишня співробітниця пропагандистського російського телеканалу Марина Овсяннікова, яка до 14 березня працювала редактором на Першому каналі (РФ).

Про свій приїзд в Україну Освяннікова написала в Instagram.

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" Рідна Одеса зустріла мене порожніми готелями та замінованими пляжами. Купатися заборонено. Російські військові кораблі постійно обстрілюють місто із моря. Одна ракета потрапила до прибережного готелю, інша — до багатоповерхівки. Загинуло 8 людей, серед них — немовля. Будівельники почали відновлювати зруйновані секції. Одесити на згадку про військові злочини в Бучі, Ірпені та Маріуполі розфарбували паркан російського консульства чорною фарбою. Дипломати спалили документи та втекли звідси перед початком війни. Мільйонне місто спорожніло. Майже половина його мешканців-поїхали" – написала російська пропагандистка.

Під постом колишньої співробітниці пропагандистського російського телеканалу користувачі не дуже раді її приїзду та радять їй виїхати.

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