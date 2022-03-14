"Тут вам брешуть": в ефір кремлівського телеканалу увірвалася редакторка з антивоєнним плакатом (відео)

В ефір російського "Першого каналу" увірвалася дівчина з антивоєнним плакатом. Вона попросила зупинити війну.
Відео опублікував Telegram-канал Mash.
На ньому видно: коли відома ведуча новин-пропагандистка Єкатеріна Андрєєва розповідає, що прем'єри Росії та Білорусі обговорювали західні санкції, за її спиною з'являється дівчина з антивоєнним плакатом, на якому написано: "Зупиніть війну. Не вірте в пропаганду, тут вам брешуть".
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Як стало відомо, акцію протесту в ефірі влаштувала Марина Овсянникова, яка працювала редактором "Першого каналу". Незадовго до цього вона записала звернення, в якому назвала агресію Путіна проти України злочином та братовбивчою війною.
Російське держінформагентство ТАСС пише, що дівчині, яка увірвалася в студію, загрожує адміністративна відповідальність.
Жінка у Києві спалила паспорт РФ
Росіянка в Києві порвала паспорт РФ через сором за свою країну, повідомляє радник глави МВС України Антон Геращенко.
Кудерська Наталія Євгенівна, яка живе в Києві другий тиждень у бомбосховищі, порвала свій паспорт на відеокамеру зі словами: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ".
"Вона отримає громадянство України, як і інші росіяни, яким соромно і боляче за те, що робиться зараз в Росії, що стала фашистською державою", — пише Геращенко.
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