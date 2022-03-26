Росія намагатиметься захопити східну частину України — Reuters

РФ сконцентрується на більш обмежених цілях

Через провал "Спецоперації" РФ може змінити свої плани/Фото: колаж: "Сьогодні"

Після провалу бліцкригу в Україні Росія, зіткнувшись із запеклим опором, може переключити увагу на більш обмежені цілі. Країна-агресорка намагатиметься захопити східні регіони держави.

Про це пише Reuters.

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За словами високопоставленого представника Пентагону, Росія віддає пріоритет Донбасу на сході України, а не Києву, що може бути спробою створити важелі впливу на переговорах і відрізати ЗСУ на сході від решти країни.

Нещодавно в Москві заявили, що перша фаза її військової "операції" в основному завершена, і вона зараз буде зосереджена на захопленні Донецької та Луганської областей. Високопоставлений американський чиновник припустив, що дії Російської Федерації в цих регіонах в цілому підтверджують заяву Москви.

"Вони приділяють цьому першочергову увагу, і ми згодні з цим", — сказав представник Пентагону.

Він зазначив, що окупований 24 лютого Херсон, судячи з усього, не знаходиться вже під таким міцним контролем РФ, як раніше. Російські війська в основному застрягли навколо Києва і займають оборонні позиції.

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Представник Міноборони США сказав, що бойова міць РФ в Україні становила близько 85-90% від її рівня до вторгнення.

Також у Пентагоні розповіли, що вперше у Штатів з'явилися дані про те, що Росія сподівається залучити свої війська з Грузії для підтримки підрозділів в Україні. Чиновник допустив, що їх можуть відправити на Донбас.

В Україні створено загін партизанів з військових та мисливців

В Україні створено загін партизанів, до складу якого увійшли військові та мисливці. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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За його словами, загін партизанів може діяти на захоплених російськими окупантами територіях у тилу ворога. Буданов не розкрив докладну інформацію про цей підрозділ, зазначивши лише, що до його складу входить "дуже велика кількість людей", що підвищує ймовірність повстанського руху, подібного до того, що було в Афганістані або В'єтнамі.

"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах. Я повинен сказати, що незабаром прийде весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором відкриється справжнє пекло", – наголосив начальник ГУР МО.

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