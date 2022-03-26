Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Россия постарается захватить восточную часть Украины — Reuters

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 марта, 03:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
РФ сконцентрируется на более ограниченных целях
Из-за провала "спецоперации" РФ может изменить свои планы/Фото: коллаж: "Сегодня"
Из-за провала "спецоперации" РФ может изменить свои планы/Фото: коллаж: "Сегодня"

После провала блицкрига в Украине Россия, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, может переключить внимание на более ограниченные цели. Страна-агрессор будет пытаться захватить восточные регионы государства.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Подробности

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, Россия отдает приоритет Донбассу на востоке Украины, а не Киеву, что может стать попыткой создать рычаги влияния на переговорах и отрезать ВСУ на востоке от остальной части страны.

Недавно в Москве заявили, что первая фаза ее военной "операции" в основном завершена, и она будет сосредоточена на захвате Донецкой и Луганской областей. Высокопоставленный американский чиновник предположил, что действия Российской Федерации в этих регионах в целом подтверждают заявление Москвы.

"Они уделяют этому первостепенное внимание, и мы согласны с этим", — сказал представитель Пентагона.

Он отметил, что оккупированный 24 февраля Херсон, судя по всему, не находится уже под таким крепким контролем РФ, как раньше. Российские войска в основном застряли вокруг Киева и занимают оборонительные позиции.

Реклама

Представитель Минобороны США сказал, что боевая мощь РФ в Украине составляла около 85-90% от ее уровня до вторжения.

Также в Пентагоне рассказали, что впервые у Штатов появились данные о том, что Россия надеется привлечь свои войска из Грузии для поддержки подразделений в Украине. Чиновник допустил, что их могут отправить на Донбасс.

В Украине создан отряд партизан из военных и охотников

В Украине создан отряд партизан, в состав которого вошли военные и охотники. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Реклама

По его словам, отряд партизан может действовать на захваченных российскими оккупантами территориях, в тылу врага. Буданов не раскрыл подробную информацию о данном подразделении, отметив лишь, что в его состав входит "очень большое количество людей", что повышает вероятность затянувшегося повстанческого движения, подобного тому, что было в Афганистане или Вьетнаме.

"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах. Я должен сказать, что скоро придет весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором откроется настоящий ад", — подчеркнул начальник ГУР МО.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 10:00 25 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16100
2
Самолеты Самолеты
115
3
Вертолеты Вертолеты
125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
1625
6
Артиллерия Артиллерия
291
7
Средства ПВО Средства ПВО
49
8
РСЗО РСЗО
90
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
53
11
Катера Катера
5
12
Транспорт Транспорт
1089
Подробнее
Истории подвигов
Наталья Песоцкая - воспитатель центра реабилитации детей-сирот (Чернигов). Почти месяц прожила с 30-ю малышами (от 3-х лет) в подвалах, ухаживала за ними, успокаивала, когда город ожесточенно бомбили. Сумела с помощью военных вывезти детей в Карпаты, в один из местных санаториев. Читайте рассказ этой удивительной женщины, кликнув здесь.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Олег Свинчук – 19-летний боец ​​14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого. Проявил невероятное мужество и военное мастерство, прикрывая уход побратимов во время внезапного прорыва оккупантов на севере страны. После прямого попадания с его танка сорвало башню, сдетонировал боекомплект… Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

Цитата на segodnya.ua
Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять