Росія почала психологічні атаки проти українських військових: як це працює (фото)

Окупанти намагаються знизити бойовий дух захисників України

Окупанти надсилають погрози українським військовим. / Фото: Колаж: Сьогодні

Спецслужби РФ намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Росія підсилюює погрози персональними даними (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та, інколи, даними стосовно чисельності та складу сім'ї).

Розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери "Телеграм", "Вайбер", "Сігнал" або "Ватсап".

У тексті погроз йдеться про те, що росіяни нібито точно знають, де знаходиться людина, якій надходять погрози. Зазначається, що, у випадку продовження служби, по місцях проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів.

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Для чого військовим розсилають погрози

У Генштабі зазначили, надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.

Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими (особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі і таке інше).

Таким чином, не викликає сумнівів, що надіслані погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою.

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Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями – "точного ракетного обстрілу" або "ми тєбя найдьом".

Раніше ми писали, що в армії РФ продовжується хвиля відмов від участі у війні проти України. Співробітники ФСБ погрожують розправою над родичами.

Крім того, у Херсонській області російські окупанти вигадали новий спосіб тероризувати місцевих жителів. Вони прикидаються українськими військовими та розпитують місцевих жителів.