Россия начала психологические атаки против украинских военных: как это работает (фото)

Спецслужбы РФ пытаются запугивать украинских военнослужащих, рассылая на личные телефонные номера письменные сообщения с угрозами. В них раздаются призывы предать присягу, сложить оружие, сдаваться в плен или перейти на сторону врага.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Россия усиливает угрозы персональными данными (фамилии и имени лица, кода налогоплательщика, места регистрации и, иногда, данными о численности и составе семьи).
Рассылка идет через SMS, а также через мобильные мессенджеры "Телеграмм", "Вайбер", "Сигнал" или "Ватсап".
В тексте угроз говорится, что россияне якобы точно знают, где находится человек, которому поступают угрозы. Отмечается, что, в случае продления службы, по местам жительства владельца телефона и его семьи будут нанесены точные ракетные удары.
Зачем военным рассылают угрозы
В Генштабе отметили, что направленные такого типа угрозы направлены в первую очередь на то, чтобы дестабилизировать морально психологический климат в подразделениях Сил обороны Украины, посеять сомнения и снизить боевой дух.
Обычно указаны персональные данные лиц являются устаревшими (лицо давно сменило место регистрации, переехало в другую местность, сменило подразделение, в котором проходило военную службу, прекратило прохождение военной службы вообще и так далее).
Таким образом, не вызывает сомнений, что посланные угрозы являются обычными манипуляциями человеческой психикой.
Подобные действия врага являются одним из видов психологической атаки, которая не подкрепляется никакими конкретными действиями – "точного ракетного обстрела" или "мы тебя найдем".
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