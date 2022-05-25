Росія жене на фронт архівну броню (відео)

Танками РФ доукомплектує танковий полк резерву на базі 150 МСД 8А

РФ перекидає техніку в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

У 904 ЦЗМР у Каменськ-Шахтинському Ростовській області Росія почалася розконсервація танків Т-62.

У мережі з'явилося відео складу з Т-62, що, як стверджується, рухається у бік України.

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Повідомляється, що в Новоозерному в 943 центрі забезпечення мобілізаційного розгортання розпочато розконсервацію танків Т-62, що знаходяться на зберіганні.

Крім того, стало відомо, що командування Південного ВО формує у складі з'єднань округу полків резерву, у тому числі танкових, що комплектуються танками Т-62 перший полк, який формується в частинах Чорноморського флоту.

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Останнє бойове застосування цього типу танків Росією застосовувалося під час вторгнення до Сакартвело (Грузії) у серпні 2008 року.

Ситуація зі зброєю у РФ

Воюя в Україні, РФ використала вже близько 60% запасів високоточної зброї. Якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. За деякими видами навіть більше – 70%.

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Втрати окупантів

В Україні РФ втратила стільки військових , скільки СРСР за 9 років в Афганістані Це пов'язано із поганою тактикою.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 29450 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1305 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 3213 (+19) од.;

артилерійських систем – 606 (+0) од.;

РСЗВ ‒ 201 (+0) од.;

засоби ППО – 93 (+0) од.;

літаків – 206 (+1) од.;

вертольотів – 170 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11);

крилаті ракети – 112 (+0);

кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2217 (+5) од.;

спеціальної техніки – 44 (+1).

Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив канал "Україна 4.5.0." втрати російських окупантів за останню добу станом на 25 травня: