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Росія жене на фронт архівну броню (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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25 травня, 18:19
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Танками РФ доукомплектує танковий полк резерву на базі 150 МСД 8А
РФ перекидає техніку в Україну
РФ перекидає техніку в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

У 904 ЦЗМР у Каменськ-Шахтинському Ростовській області Росія почалася розконсервація танків Т-62.

У мережі з'явилося відео складу з Т-62, що, як стверджується, рухається у бік України.

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Повідомляється, що в Новоозерному в 943 центрі забезпечення мобілізаційного розгортання розпочато розконсервацію танків Т-62, що знаходяться на зберіганні.

Крім того, стало відомо, що командування Південного ВО формує у складі з'єднань округу полків резерву, у тому числі танкових, що комплектуються танками Т-62 перший полк, який формується в частинах Чорноморського флоту.

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Останнє бойове застосування цього типу танків Росією застосовувалося під час вторгнення до Сакартвело (Грузії) у серпні 2008 року.

Ситуація зі зброєю у РФ

Воюя в Україні, РФ використала вже близько 60% запасів високоточної зброї. Якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. За деякими видами навіть більше – 70%.

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Втрати окупантів

В Україні РФ втратила стільки військових , скільки СРСР за 9 років в Афганістані Це пов'язано із поганою тактикою.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 29450 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків – 1305 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 3213 (+19) од.;
  • артилерійських систем – 606 (+0) од.;
  • РСЗВ ‒ 201 (+0) од.;
  • засоби ППО – 93 (+0) од.;
  • літаків – 206 (+1) од.;
  • вертольотів – 170 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11);
  • крилаті ракети – 112 (+0);
  • кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2217 (+5) од.;
  • спеціальної техніки – 44 (+1).

Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив канал "Україна 4.5.0." втрати російських окупантів за останню добу станом на 25 травня:

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:40 25 травня
1
Особовий склад 29450
Особовий склад
2
Літаки 206
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1305
Танки
5
ББМ 3213
ББМ
6
Артилерія 606
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 491
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2218
Транспорт
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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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