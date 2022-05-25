Россия гонит на фронт архивную броню (видео)

В 904 ЦЗМР в Каменск-Шахтинском Ростовской области Россия началась расконсервация танков Т-62.
В Сети появилось видео состава с Т-62, движущегося, как утверждается, в сторону Украины.
Сообщается, что в Новоозерном в 943 центре обеспечения мобилизационного развертывания начата расконсервация находящихся на хранении танков Т-62.
Кроме того, стало известно, что командование Южного ВО формирует в составе соединений округа полков резерва, в том числе танковых, комплектуемых танками Т-62 первый полк, формируемый в частях Черноморского флота.
Последнее боевое применение этого типа танков Россией наблюдалось во время вторжения в Сакартвело (Грузию) в августе 2008 года.
Ситуация с оружием у РФ
Воюя в Украине, РФ использовала уже около 60% запасов высокоточного оружия. Если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60% запасов. По некоторым видам даже больше – 70%.
Потери оккупантов
В Украине РФ потеряла столько военных, сколько СССР за 9 лет в Афганистане. Это связано с плохой тактикой.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 29 450 (+100) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1305 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин – 3213 (+19) ед.;
- артиллерийских систем – 606 (+0) ед.;
- РСЗО ‒ 201 (+0) ед.;
- средств ПВО – 93 (+0) ед.;
- самолетов – 206 (+1) ед.;
- вертолетов – 170 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11);
- крылатые ракеты – 112 (+0);
- корабли/катера ‒ 13 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2217 (+5) ед.;
- специальной техники – 44 (+1).
Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил каналу "Украина 4.5.0." потери российских оккупантов за последние сутки по состоянию на 25 мая: