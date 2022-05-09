Росії потрібен Зміїний, щоб атакувати Молдову – Жданов

Натомість український острів може перетворитися для окупантів на другу Чорнобаївку

Олег Жданов вважає, що росіяни підуть у наступ на Молдову після захоплення острову Зміїний. / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий експерт Олег Жданов вважає острів Зміїний ключем до відкриття другого фронту для Росії. Окупанти намагаються розмістити там системи ППО після того, як ЗСУ знищили крейсер "Москва". Однак для росіян острів може перетворитися на ще одну Чорнобаївку.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеведучому Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна24".

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"Острів Зміїний – це ключ до відкриття другого фронту, який може перетворитися для росіян в ще одну Чорнобаївку. Росія намагається використовувати острів як плацдарм для висадки морського десанту в Бессарабії", – пояснив Жданов.

На переконання експерта, Росія спробувала відрізати території між Чорним морем та Дунаєм, від’єднавши Бессарабію від основної частини України та зруйнувавши ракетними ударами міст в районі Затоки.

Жданов вважає, що Росія спробує розмістити на острові Зміїний системи ППО дальнього радіусу дії, щоб замінити функціонал крейсеру "Москва" з повітряного прикриття російської ескадри Чорноморського флоту.

"Окупанти намагаються розмістити там системи ППО для прикриття ескадри. Тоді в них з’явиться шанс максимально близько підійти до берега і висадити десант".

Жданов додав, що в такому випадку росіяни мали би намір і можливість через Бессарабію пробитися до кордонів Молдови і посилити там свою групу військ.

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"Тоді або це буде першочергове захоплення Молдови, а лише потім наступ на Одесу, або навпаки. Спочатку ворог спробує взяти Одесу, а потім захоплюватиме Молдову".

Жданов підкреслив, саме це є причиною того, що довкола острова Зміїний розвернулися жорстокі бої, як в повітрі, так і на морі й суші. При цьому Україні достатньо повного вогневого контролю над островом Зміїний та не допуску висадки і розміщення там російських військ.

"Вибивати звідти росіян повністю – не має сенсу. Нам достатньо того, що ми маємо над островом повний вогневий контроль. Висаджувати там гарнізон – це фактично квиток в один кінець, адже в нас немає флоту, аби утримувати оборону острова з моря".

За оцінкою експерта, росіяни вчетверте намагаються висадитись на Зміїному, і четвертий раз отримують вогневу поразку.

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