РФ завдає масованого удару по Харкову, чути потужні вибухи (відео)

Не виходьте на вулицю без особливої потреби до закінчення тривоги

Окупанти випустили ракети по Харкову. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові, 11 липня, лунають потужні вибухи. Очевидці повідомляють про кілька прильотів у різних районах міста та сильну пожежу на місці ударів.

Відповідне відео опублікували у місцевому Telegram-каналі.

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"Вже четверта серія вибухів у Харкові зранку. Спалахнуло декілька пожеж", – написав військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Харківська міськрада повідомила в Telegram, що у зв'язку з обстрілами тимчасово зупиняється рух Салтівської лінії метрополітену.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що російські окупаційні війська ввечері 8 липня влаштували обстріл Харкова та області. Ракети традиційно запускали із російського Бєлгорода.

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Також радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що перспектива наступу окупантів на Харків існує. Однак, найімовірніше, загарбників туди не відправлять.