Окупанти влаштували вечірній обстріл Харкова, після "прильотів" почалася пожежа

У місті знову лунали вибухи

У Харкові знову лунали вибухи. Колаж "Сьогодні"

Російські окупаційні війська ввечері у п'ятницю, 8 липня, влаштували обстріл Харкова та області.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Подробиці

Повідомляється, що вибухи також чути й у Харківській області. Ракети традиційно запускали із російського Білгорода.

Декілька вибухів пролунало як у самому Харкові, так і в Харківській області, зокрема в місті Мерефа. Незабаром з'явилася інформація про те, що внаслідок "прильотів" в області почалася пожежа.

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Минула ніч у Харкові вперше за кілька тижнів пройшла без обстрілу. Але за день до цього противник масовано вдарив Немишлянським районом, пошкодивши будинки, гаражі та контейнери.

Обстановка