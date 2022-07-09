Окупанти влаштували вечірній обстріл Харкова, після "прильотів" почалася пожежа

Російські окупаційні війська ввечері у п'ятницю, 8 липня, влаштували обстріл Харкова та області.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Подробиці
Повідомляється, що вибухи також чути й у Харківській області. Ракети традиційно запускали із російського Білгорода.
Декілька вибухів пролунало як у самому Харкові, так і в Харківській області, зокрема в місті Мерефа. Незабаром з'явилася інформація про те, що внаслідок "прильотів" в області почалася пожежа.
Минула ніч у Харкові вперше за кілька тижнів пройшла без обстрілу. Але за день до цього противник масовано вдарив Немишлянським районом, пошкодивши будинки, гаражі та контейнери.
Обстановка
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